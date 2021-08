Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Haunstetten

Beim Abbiegen übersieht ein Betrunkener ein anderes Auto. Die Polizei stellt einen hohen Promillewert bei dem 49-jährigen Mann fest.

Unfall in Haunstetten: Am Dienstag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn. Er wollte dabei nach links in die Ellensindstraße einbiegen.

Beim Abbiegen übersah der 49-Jährige, wie die Polizei mitteilt, einen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er touchierte das abbiegende Fahrzeug am rechten Heck.

Der Sachschaden liegt bei 16.000 Euro

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, wobei an den Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro entstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 49-Jährigen einen Wert von 1,76 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann noch vor Ort abgeben und die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (möh)

