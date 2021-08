Betrunkener E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Mann verliert in Lechhausen das Gleichgewicht und stürzt. Der Weg führt ihn ins Krankenhaus.

Unfall in Lechhausen: Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger auf einem Elektroroller die Linke Brandstraße. Beim Überfahren einer Bodenrille verlor der Fahrer offenbar das Gleichgewicht und stürzte schwer, so die Polizei.

Der 46-Jährige wurde mit Verdacht eines Beinbruchs in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Da ein Alkoholtest vor Ort einen Wert von 1,88 Promille ergab, muss sich der Mann zudem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (möh)

