Betrunkener Mann belästigt Frauen in einem Augsburger Café

Ein 30-Jähriger soll in einem Café in der Augsburger Innenstadt mehrere Frauen belästigt und begrapscht haben. Er kam in den Polizeiarrest.

Ein 30-jähriger Mann soll in einem Café in der Augsburger Innenstadt mehrere Gäste und eine Mitarbeiterin belästigt haben. Wie die Polizei meldet, spielte sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in der Steingasse ab. Eine Mitarbeiterin des Cafés wurde von mehreren weiblichen Gästen angesprochen, dass ein Mann sie belästige. Als die 21-jährige Angestellte den Gast zur Rede stellte und zum Gehen aufforderte, weigerte der 30-Jährige sich nicht nur zu gehen, sondern fasste der Frau laut Polizei an die Brüste.

Als die Polizei eintraf, versuchte der alkoholisierte 30-Jährige zunächst zu flüchten, konnte jedoch gestellt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete aufgrund eines Alkoholkonsumverbots gegen den bereits mehrfach in dieser Richtung in Erscheinung getretenen Täter eine Blutentnahme an. Aufgrund seiner Uneinsichtigkeit wurde der Mann zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Polizeiarrest gebracht. (jöh)