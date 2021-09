Betrunkener greift in Augsburg Polizisten an und wütet im Rettungswagen

Ein 33-Jähriger schlägt bei seiner Festnahme in Augsburg wild um sich und demoliert einen Streifenwagen. Selbst Pfefferspray zeigt bei ihm kaum Wirkung.

Ein betrunkener Mann ist am Mittwochmorgen in der Augsburger Innenstadt ausgerastet: Nach einem Streit griff er Polizisten an, verbeulte einen Streifenwagen und wütete im Rettungswagen weiter.

Nach Angaben der Polizei geriet der 33-Jährige zunächst mit einem 29-Jährigen an einer Tankstelle nahe der Gesundbrunnenstraße in Streit. Als der 29-Jährige ankündigte, die Polizei zu rufen, flüchtete der 33-Jährige in Richtung einer angrenzenden Parkanlage. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf.

Mann greift in der Augsburger Innenstadt Polizisten an

Beim Versuch, den Flüchtigen zu stoppen, beschädigte dieser den Streifenwagen. Es entstanden Dellen und Kratzer an der Front sowie an der Motorhaube, so die Polizei. Bei der Festnahme wehrte sich der 33-Jährige massiv. Laut Polizei schlug er wild um sich, trat nach Beamten und versuchte mehrere von ihnen zu beißen. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein, das aber kaum Wirkung gezeigt habe. Weil der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war und starke Stimmungsschwankungen hatte, wurde der Rettungsdienst gerufen. Doch auch im Rettungswagen wütete der 33-Jährige weiter, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

Letztlich wurde der Mann unter Begleitung von Polizeibeamten zur psychologischen Behandlung eingewiesen. Er muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten. (eva)