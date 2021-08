Betrunkener kracht in geparktes Fahrzeug – 25.000 Euro Schaden

Gleich mehrere Fahrzeuge hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend in der Innenstadt sowie im Antonsviertel beschädigt.

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend in der Innenstadt sowie im Antonsviertel mindestens zwei Fahrzeuge teils schwer beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Mann auffällig, weil er gegen 22.50 Uhr mit seinem weißen VW GTI in der Morellstraße mit erhöhter Geschwindigkeit ungebremst in das Heck eines geparkten Wagens krachte. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstanden an beiden Autos jeweils erhebliche Schäden in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem starken Alkoholgeruch beim 24-Jährigen fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille. Zur Durchführung einer Blutentnahme musste der 24-Jährige die Einsatzkräfte auf die Dienststelle begleiten, leistete jedoch Widerstand. Außerdem bedrohte und beleidigte er die Beamtinnen und Beamten mit diversen Ausdrücken.

GTI-Fahrer war vorher schon am Zeugplatz auffällig geworden

Damit aber nicht genug: Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige auch noch für eine Unfallflucht kurz vor seinem Unfall in der Morellstraße verantwortlich ist. Gegen 22.45 Uhr hatten Zeugen am Zeugplatz einen weißen VW beobachtet, der beim Wenden gegen ein geparktes Auto stieß und sich anschließend über die Zeuggasse vom Unfallort entfernte. Am VW GTI des 24-Jährigen konnten tatsächlich noch übereinstimmende Spuren festgestellt und gesichert werden. Der Sachschaden des Wagens am Zeugplatz wird auf circa 5500 Euro geschätzt.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen einer ganzen Palette an Delikten verantworten. Da er mit seinem weißen VW GTI durch seine Fahrweise möglicherweise auch noch anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte, werden Betroffene gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (nist)