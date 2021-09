Betrunkener ohne Maske randaliert in einem Geschäft

Der 34-Jährige schlägt dem Inhaber des Ladens mit der Faust ins Gesicht. Polizei muss einschreiten.

Zwischenfall in einem Geschäft in Oberhausen: Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr betrat ein 34-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz ein Ladengeschäft in der Prälat-Bigelmair-Straße. Nachdem er vom Inhaber gebeten wurde, einen solchen aufzusetzen, kam es zum Streit.

Betrunkener hatte Promillewert von 1,4 am Nachmittag

Im weiteren Verlauf schlug der 34-Jährige seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt, teilt die Polizei mit. Zudem bedrohte der Mann den Ladeninhaber. Erst den hinzugezogenen Einsatzkräften der Polizei gelang es, den 34-Jährigen zu beruhigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. (möh)

