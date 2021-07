Betrunkener schlägt auf zwei Männer und ihre Autos ein

Zwei Männer wurden in Augsburg von einem 29-Jährigen angegriffen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Mehrere Personen hielten sich am Sonntag gegen gegen 2.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Donauwörther Straße auf, als ohne erkennbaren Grund ein 29-jähriger Mann auf diese zuging und sie beschimpfte. Der massiv alkoholisierte Beschuldigte griff daraufhin einen 21-jährigen sowie einen 29-jährigen Mann an und schlug auf die Männer sowie ihre zwei Autos ein. Die beiden Geschädigten erlitten laut Polizeibericht durch die Schläge leichte Verletzungen. Ebenso waren Beschädigungen an dem BMW sowie dem Mercedes der beiden Geschädigten erkennbar. Der aggressive Angreifer musste von der Polizei zur Verhinderung weiterer Sicherheitsstörungen in Gewahrsam genommen werden. (ziss)