Beziehungsstreit und Prügelei: Wie die Halloween-Nacht verlief

Die Halloween-Nacht ist in Augsburg weitgehend friedlich verlaufen. Dennoch gab es einige gewalttätige Auseinandersetzungen.

In vielen Augsburger Clubs und Bars wurde in der Halloween-Nacht von Sonntag auf Montag friedlich gefeiert, die Partygänger trugen teils originelle Kostümierungen. Die Polizei zieht ein positives Fazit der Nacht: "Es gab mehr Süßes als Saures." Dennoch mussten die Beamten wegen Ruhestörungen und Auseinandersetzungen unter Nachtschwärmern ein paar Mal ausrücken. Wie etwa in den Riedinger Park.

Dort war eine Gruppe von drei Männern vor einer Disko gegen 0.45 Uhr mit zwei weiteren Männern, 24 und 27 Jahre alt, in Streit geraten. Es blieb nicht bei der verbalen Auseinandersetzung. Laut Polizei schlug das Trio auf den 24-Jährigen ein. Als er am Boden lag, wurde er getreten. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und verlor einen Zahn. Mehrere Mitarbeiter der Diskothek hielten das Trio fest, bis die Polizei eintraf. Ein 19-Jähriger, der flüchten wollte, wehrte sich gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte, dabei verletzte er zwei Beamte leicht. Der mit gut einem Promille Alkohol betrunkene Mann war nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Seine zwei Begleiter im Alter von 19 und 21 Jahren, die mit über 1,5 Promille alkoholisiert waren, erhielten einen Platzverweis. Gegen das Trio wird nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 19-Jährige, der die Nacht in Polizeiarrest verbrachte, muss sich zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Polizeieinsatz am Leonhardsberg: Flasche auf den Kopf geschlagen

Opfer von Gewalt wurde ein 31-Jähriger gegen 3.30 Uhr am Leonhardsberg in der Innenstadt. Der Mann wollte dort in ein Taxi steigen, als plötzlich zwei fremde Männer hinzukamen. Nach ersten Erkenntnissen hielt einer der beiden eine Autotür auf und stieg in das Taxi. Dann soll sein Begleiter dem 31-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Das Duo flüchtete anschließend zu Fuß. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ins Klinikum gebracht. Eine Polizeistreife erhielt zwischenzeitlich eine Täterbeschreibung. Noch vor Ort fiel einem Beamten ein 19-jähriger Passant auf, auf den die Beschreibung passte. Der junge Mann war offenbar zum Tatort zurückgekehrt, weil er etwas verloren hatte. Die Polizei nahm seine Personalien auf. Gegen das Duo wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag wurde ein Beziehungsstreit ein Fall für die Polizei. Den Beamten auf Streife fiel in der Steingasse nahe dem Rathausplatz ein streitendes Paar auf. Die 19-jährige Frau sagte der Polizei, sie wolle vorerst ihre Ruhe haben und alleine nach Hause gehen. Das wollte allerdings ihr ein Jahr jüngerer Freund nicht akzeptieren. Wie die Polizei berichtet, wurde er zunehmend aggressiver - vor allem den Einsatzkräften gegenüber. "Er versuchte, seiner Freundin weiter zu folgen und war unbelehrbar", heißt es vonseiten der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von gut 1,2 Promille. Als die Polizisten ihm letztendlich den Gewahrsam ankündigten, stieß er einen Beamten weg und wehrte sich massiv gegen die Mitnahme in den Arrest. Ein Polizist wurde leicht am Knie verletzt, ein Funkgerät beschädigt. Statt bei der Freundin verbrachte der 18-Jährige die restliche Nacht bei der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. (ina)

