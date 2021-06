Augsburg

06:30 Uhr

Bio-Brot, Baguette & Co.: Drei neue Geschäfte eröffnen in Augsburg

André Heuck vor der neuen Cumpanum-Filiale in der Augsburger Straße in Pfersee. Im Herbst will er eine weitere Filiale in Augsburg eröffnen.

Plus In Augsburg gibt es neue Läden: Die Bio-Bäckerei Cumpanum eröffnet eine Filiale in Pfersee. Baguette gibt es jetzt bei "Chez Léo" und verschiedene Produkte im "'sFachl" am Perlachberg.

Immer wieder einmal fuhr der Bobinger Bäckermeister André Heuck durch die Augsburger Straße in Pfersee. Vor einem Monat fiel ihm auf, dass der Laden mit der Hausnummer 27, der einmal die Metzgerei Beutmüller und später ein türkisches Obst- und Gemüsegeschäft beherbergte, saniert wurde. Heuck recherchierte und fand den Vermieter heraus. Er handelte sofort: Am Donnerstag öffnet dort die achte Filiale des Bio-Bäckers Cumpanum - nach dem Laden in der Annastraße und am Mittleren Lech ist es die dritte Augsburger Dependance. Auch sonst tut sich einiges im Handel.

