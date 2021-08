Augsburg

vor 12 Min.

Birgt der neue Radweg in der Hermanstraße ein erhöhtes Unfallrisiko?

Plus Unter unseren Leserinnen und Lesern bleibt die Verkehrsführung in der Hermanstraße umstritten. Wie soll die Verkehrspolitik in Augsburg künftig gestaltet sein?

Von Michael Hörmann

Franz Semmler hat seine Zahnarztpraxis in der Hermanstraße. Direkt am Hauseingang gibt es zwei Parkplätze, die auch von Patientinnen und Patienten genutzt werden. Semmler macht sich große Sorge, "weil wegen der neuen Verkehrsführung bald ein Unfall passieren könnte". Aus dem Grundstück kann nur rückwärts auf die Hermanstraße abgebogen werden. Ein Autofahrer erkennt radelnde Personen, die an dieser Stelle auf dem Gehweg fahren, jedoch nicht. "Man müsste dazu aussteigen", sagt Semmler, "aber wie soll das gehen?" Semmler gehört zu den vielen Leserinnen und Lesern, die sich mit der Verkehrspolitik in Augsburg intensiv beschäftigen. Gerade der neue Radweg in der Hermanstraße sorgt für Diskussionsstoff, aber nicht nur er allein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen