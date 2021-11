Bis zu 70 Stundenkilometer: Mann baut Fahrrad zum rasanten Kraftrad um

Ein 42-jähriger Radler fährt im Augsburger Stadtteil Oberhausen so auffällig, dass er von der Polizei kontrolliert wird. Dabei kommt ein verbotener Umbau ans Licht.

Auffällig schnell war ein Radler in der Nacht zum Freitag in Oberhausen unterwegs. So auffällig, dass er gegen 0.30 Uhr in eine Kontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg geriet. Bei genauerem Hinsehen stellten die Einsatzkräfte einen brisanten Umbau fest. Das Fahrrad war mit einem Motor aufgerüstet worden. Nach Angaben der Polizei lieferte das Aggregat eine Leistung, mit der man bis auf fast 70 Stundenkilometer beschleunigen konnte.

Somit hatte der 42-jährige Mann aus dem Landkreis Augsburg sein Fahrrad zu einem Kraftrad umgebaut und hätte die entsprechende Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis benötigt. Dies alles konnte er jedoch nicht vorweisen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Den 42-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge - insbesondere Pedelecs, E-Bikes oder Elektrokleinfahrzeuge - hinsichtlich der Leistungsdaten nicht verändert werden dürfen. Durch solche Umbauten könne sich die Beschaffenheit des Fahrzeuges derart verändern, dass man sich selbst oder andere Personen gefährdet. Auch eine Fahrerlaubnis, Zulassung, Steuer und Haftpflichtversicherung können notwendig werden. Neben strafrechtlichen Ermittlungen drohen in solchen Fällen auch Punkte im Verkehrszentralregister und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. (eva)