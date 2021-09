Augsburg

vor 17 Min.

Bismarckbrücke, Sonnendeck und Co.: Hier genießen Augsburger den Abend

Plus Augsburger verraten ihre liebsten abendlichen Sonnenplätze in der Innenstadt. Hier kann man am besten die letzten Sonnenstrahlen einfangen.

Von Lena Gradl

Die Abendsonne scheint gegen Viertel nach sechs auf den Moritzplatz. Sandra Lindgens läuft mit einem Eis in der Hand durch die Augsburger Innenstadt. Sie ist zufällig am Moritzplatz gelandet, da dort noch die Sonne scheint und sie diese genießen will. "Man muss ja, wenn man arbeitet, danach noch jede Sekunde die Sonne mitnehmen", erzählt Sandra Lindgens lachend. Sonst genießt sie gerne die Sonne im Stadtmarkt Café oder im Pow Wow. Die 56-Jährige nutzt die Sonne, um noch etwas runterzukommen und zu entspannen. "Das finde ich wirklich sehr wichtig, besonders wenn man einen sehr stressigen Tag hatte. Die Sonne macht mir immer gute Laune", teilt sie mit.

