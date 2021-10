Blutige Attacke auf Psychiatriearzt: Das passiert jetzt mit dem Täter

Plus Ein Patient hat im Augsburger Bezirkskrankenhaus einen Arzt angegriffen und schwer verletzt. Nach einem mehrtätigen Prozess ist das Urteil gegen den 44-Jährigen gefallen.

Es war ein Fall, der für viel Aufsehen sorgte: Anfang August 2020 attackierte ein 44 Jahre alter Patient im Bezirkskrankenhaus Augsburg einen 37-jährigen Arzt mit einer Glasflasche. Das Opfer wurde dabei schwer an der rechten Hand verletzt. Nun, am Ende des mehrtägigen Prozess, ist das Urteil gefallen.