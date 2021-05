Blutspuren: Ein Streit unter Nachbarn eskaliert in Augsburg

Ein 42-jähriger Mann wird bei einem Nachbarschaftsstreit in Augsburg am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe der Tat.

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskalierte am Sonntagnachmittag in Augsburg. Ein Mann wurde am Kopf verletzt.

Wie die Polizei informiert, hatten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Riedingerstraße die Einsatzkräfte verständigt. Grund waren massive Blutspuren, die im Treppenhaus zu sehen waren.

Polizei Augsburg: Ein 41-Jähriger schlug auf seinen Nachbarn ein

Die Polizeibeamten verfolgten im Anwesen die Spuren bis zur Wohnung eines 42-Jährigen. Wie sich herausstellte, ging ein 41-Jähriger aus bislang noch ungeklärten Gründen auf seinen 42-jährigen Nachbarn los und schlug auf diesen ein.

Der Geschädigte erlitt dadurch stark blutende Kopfverletzungen, die durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (möh)