Augsburg

vor 38 Min.

Brand im Augsburger Textilviertel: "Plötzlich hörte ich Knalle im Haus"

Plus Am Tag nach dem Brand in einem Augsburger Mehrfamilienhaus steckt manchen Bewohnern noch der Schreck in den Knochen. Gerüchte, wie es zum Feuer kam, bestätigen sich.

Von Eva Knab und Ina Marks

Familie Dubrovena steckt am nächsten Tag noch der Schreck in den Knochen. Über ein Baugerüst mussten sich die Eltern und ihre zwölfjährigen Zwillinge am Vorabend aus ihrer Wohnung im ersten Stock nach draußen in Sicherheit bringen. Denn das Treppenhaus war voller Rauch. In dem Mehrfamilienhaus in der Sanderstraße im Textilviertel war am Dienstag gegen 21.45 Uhr in einem Kellerabteil Feuer ausgebrochen. Zwei Frauen wurden verletzt, ein Hund starb. In dem Gebäude, in dem 31 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet sind, leben auch vier Rollstuhlfahrer. Da sich der gefährliche Brandrauch in dem Haus schnell verbreitete, machten sich freilich Angst und Panik breit. Es kommt zu teils dramatischen Situationen. Am Tag danach gibt es Gerüchte über eine mögliche Brandursache. Sie bestätigen sich wenig später.

