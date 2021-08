Briefwahl verändert den Wahlkampf in Augsburg

Plus Weil immer mehr Menschen per Brief wählen, müssen Politiker schon früher ihre Wähler überzeugen. Das hat Folgen für den Wahlkampf.

Der Anteil der Wählerinnen und Wähler in Augsburg, die bei Bundestagswahlen per Brief ihre Stimmen abgaben, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen - von 16 Prozent im Jahr 1998 auf zuletzt knapp 30 Prozent 2017. Und bei der Wahl 2021 rechnet die Stadt damit, dass es erstmals mehr Brief- als Urnenwähler geben wird.

