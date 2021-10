Brutale Schlägerei mit Holzstöcken an Tankstelle in Augsburg

Am späten Freitagabend kommt es an einer Tankstelle in der Bgm.-Ackermann-Straße in Augsburg zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ein Opfer erleidet einen Nasenbeinbruch.

In der Nacht auf Samstag hat es an einer Tankstelle in der Bgm.-Ackermann-Straße eine Schlägerei zwischen zwei Männergruppen gegeben, bei der ein 30-Jähriger unter anderem einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde an der Oberlippe erlitt. Den Anfang nahm die Auseinandersetzung gegen 23.40 Uhr, als eine Gruppe der anderen einen Lautsprecher stahl, so die Polizei. Insgesamt waren 15 Personen vor Ort. Es kam zu einer Rangelei, worauf die eine Gruppe davonging, um kurz darauf mit Holzstöcken in der Hand zurückzukehren.

Schlägerei an Augsburger Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Bei dieser Schlägerei ging der 30-Jährige zu Boden und wurde von zwei Kontrahenten weiter geschlagen, so die Ermittlungen. Dabei verwendeten sie einen Holzstock mit wenigen Zentimetern Durchmesser, der dabei zerbrach. Einer der Täter trat vor seiner Flucht noch mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers, so die Polizei. Neben den Kopfverletzungen trug der 30-Jährige Prellungen am ganzen Körper davon. Ein 33-Jähriger und ein 32-Jähriger aus der gleichen Gruppe wurden ebenfalls verletzt. Der 33-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf, der 32-Jährige Blutergüsse am Auge und am Unterarm.

Die beiden flüchtigen mutmaßlichen Haupttäter wurden folgendermaßen beschrieben: Einer der Männer ist um die 1,80 Meter groß, trug eine auffällige Undercut-Frisur und war mit einer grünen oder roten Adidas-Jacke bekleidet. Der zweite Verdächtige trug ein dunkles Kapuzensweatshirt und eine Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2610. (skro)