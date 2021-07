Augsburg

Buchhändler aus Augsburg wollen mit kreativen Ideen der Corona-Krise trotzen

Plus Der angekündigte Abschied von Bücher Pustet aus der Karolinenstraße hat für viel Aufsehen gesorgt. Wie die Konkurrenz in Augsburg ihre gegenwärtige Geschäftslage bewertet.

Von Michael Hörmann

Bücher Pustet wird seinen angestammten Standort in der Karolinenstraße bis Mitte nächsten Jahres aufgeben. Die Nachricht kam überraschend und ließ die Frage aufkommen, ob Buchhandlungen ähnlich wie Einzelhandelsgeschäfte vor möglichen Schließungen stehen. Das Unternehmen Pustet, das in Bayern mehrere Filialen betreibt, betont, dass man dem Standort Augsburg treu bleiben wolle. Man suche aber kleinere Räume in der Innenstadt. Die Corona-Pandemie ist an den Buchhandlungen jedenfalls nicht spurlos vorbeigegangen. Dies sagen Vertreter mehrerer Buchhandlungen in Augsburg. Ans Aufgeben denkt keiner. Man müsse sich allerdings kreativ zeigen, heißt es.

