Bürokomplex für 46 Millionen Euro: WBG startet Bau der neuen Firmenzentrale

An der Bürgermeister-Ackermann-Straße entsteht ein siebenstöckiger Bürokomplex, in dem die Firmenzentrale der Wohnbaugruppe residieren wird.

Von Stefan Krog

Die städtische Wohnbaugruppe hat nun offiziell mit dem Bau ihrer neuen Firmenzentrale an der Bgm.-Ackermann-Straße (ehemaliger deutsch-amerikanischer Volksfestplatz) begonnen. Auf dem Areal zwischen Reinöhl- und Sommestraße soll ein markantes siebenstöckiges Gebäude entstehen. WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe sagte beim Spatenstich am Mittwoch, dass die Arbeitsbedingungen am aktuellen Firmensitz in der Rosenaustraße sehr beengt seien. Ein Teil der dort untergebrachten 112 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe Arbeitsplätze auf dem Gang, obwohl man im Innenhof des Gebäudes Container-Büros als Erweiterung aufgestellt habe.

