Augsburg

12:00 Uhr

"Bullen sind Schweine": Polizei will gegen Sprechchöre bei Demo vorgehen

Bei einer Demo in Augsburg gab es Sprechchöre gegen die Polizei.

Plus Bei einer Demo in Augsburg rufen Teilnehmer vor einer Polizeiinspektion "Bullen sind Schweine". Das könnte nun ein juristisches Nachspiel haben.

Nach einer Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz vom vergangenen Wochenende in Augsburg soll jetzt geprüft werden, ob sich Teilnehmer mit Sprechchören strafbar gemacht haben. Der Demozug hatte am Oberhauser Bahnhof begonnen und war auch am Gebäude der Polizeiinspektion Mitte vorbeigekommen.

