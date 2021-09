Augsburg

Bundestagswahl: Das halten Augsburger von den Kanzlerkandidaten

Plus Augsburgerinnen und Augsburger schildern ihre politische Stimmungslage und verraten, für welchen Kanzlerkandidaten sie sich bei der Bundestagswahl wohl entscheiden werden.

Von Katharina Funkner

Noch knapp drei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits per Briefwahl abgestimmt, andere sind sich noch unsicher, wem sie ihre Stimme geben sollen. Obwohl der deutsche Bundeskanzler nicht direkt gewählt wird, orientieren sich viele an den zwei Kanzlerkandidaten und der -kandidatin. Wie kommen Armin Laschet ( CDU), Olaf Scholz ( SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) bei den Menschen in Augsburg an? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

