Augsburg

vor 33 Min.

Bundestagswahl: Die Briefwahl bricht in Augsburg alle Rekorde

54.000 Bürgerinnen und Bürger haben bislang in Augsburg die Briefwahlunterlagen beantragt. Die Stadt schickt sie an die Haushalte.

Plus Weit mehr als 50.000 Unterlagen für die Bundestagswahl wurden bereits beantragt. Warum man sie in den Stadtteilen nicht einfach in einem Bürgerbüro abholen kann.

Von Michael Hörmann

190.000 Augsburgerinnen und Augsburger sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen bei der Bundestagswahl am 26. September abzugeben. Ein großer Teil wird dies per Briefwahl tun, denn das Interesse ist so groß wie nie zuvor. Bis Freitag wurden 54.000 Briefwahlunterlagen beantragt. Bei der Wahl 2017 waren es 42.000. Der Rücklauf ist allerdings noch nicht so hoch. 4000 Unterlagen sind zurück an die Stadt geschickt worden. Ausgezählt werden die Stimmen dann am Wahlabend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen