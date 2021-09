Augsburg

22:57 Uhr

Bundestagswahl: Selbst bei den Siegern in Augsburg herrscht teils Enttäuschung

Plus 16 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich in Augsburg ums Direktmandat. Dies kostete den großen Parteien Stimmen. Einige führen ihre Verluste vor allem auf zwei Bundespolitiker zurück.

Am Ende war das Ergebnis deutlich: Volker Ullrich ( CSU) hat im Wahlkreis Augsburg wieder das Direktmandat geholt. Viele Politikerinnen und Politiker waren traditionell in den Oberen Fletz des Rathauses gekommen, um die Auszählung zu verfolgen. So reagierten sie auf das Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen