Bundestagswahl in Augsburg: Das Direktmandat ist ein Symbol

Plus Für Volker Ullrich (CSU) geht es darum, seinen Bundestagssitz zu verteidigen, für Ulrike Bahr (SPD) und Claudia Roth (Grüne) vor allem darum, ein politisches Ausrufezeichen zu setzen.

Für die Bundestags-Direktkandidaten beginnt in Augsburg jetzt der Endspurt des Wahlkampfs: Nun reiht sich Termin an Termin. Der Kampf wird vor allem zwischen Volker Ullrich (CSU), Ulrike Bahr (SPD) und Claudia Roth (Grüne) ausgefochten werden. Es geht dabei um Macht und ein Stück weit um Symbolik.