Bußgeld wegen Gastro-Werbung im Augsburger Perlachturm

Plus Ein Augsburger Gastronom plakatiert am Perlachturm, um für seine dort geplante Bosna-Stube zu werben. Weil die Plakate nicht zum Umfeld passen, muss er ein Bußgeld zahlen.

Für den Augsburger Schausteller und Gastronom Heiko Steinker ist es ein spätes Andenken an sein erfolgloses Unternehmen mit einem Verkaufsstand im Augsburger Perlachturm: Weil er vor dem Start seines Geschäfts gegen den Denkmalschutz verstoßen hatte, hat er einen Bußgeldbescheid über 3000 Euro erhalten - wegen einer Ordnungswidrigkeit. Der wurde jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht auf 500 Euro reduziert. Doch um was ging es dabei?