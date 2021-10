Cathy Hummels als Mitgründerin: Getränk aus Augsburg soll gegen Stress helfen

Es gibt in Augsburg eine Reihe von Firmengründern, die neuartige Getränke entwickelt haben. Mit „hye“ kommt nun ein Weiteres hinzu. Dahinter stecken bekannte Investoren.

Das Augsburger Start-up "Seses" stellt Fruchtreduktionen her, aus denen sich Cocktails mixen lassen. "2KIQ" produziert mit Energieliebe ein Getränk, das unter anderem mit elf Vitaminen, Superfoods und Mineralstoffen neue Energie verleihen will. Bei "Ocha Ocha" stehen ungesüßte Tees ohne Zusatz von Aromastoffen auf der Verkaufsliste und nun ist mit "hye" ein weiteres Getränk auf dem Markt, hinter dem Augsburger Gründer und Investoren stecken, die mit ihrer Idee den Markt erobern wollen. Einer von ihnen ist Andre Klan, einst Finanzgeschäftsführer bei Little Lunch – einem Start-up für Bio-Suppen und Soßen aus Augsburg, das zu den erfolgreichsten in ganz Deutschland zählt.

Klan hatte die Idee zu einem Getränk, das in Stresssituationen eine positive Wirkung haben soll. Bei seiner Kreation "hye" setzt er dabei neben Vitaminen sowie Frucht- und Pflanzenextrakten auf den Einsatz von Adaptogene und Nootropika, zwei Nahrungsergänzungsmittel, denen entspannende und stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt wird. "In Europa ist "hye" das erste Getränk überhaupt, das diese beiden Stoffe beinhaltet", erzählt er. Erst vor Kurzem wurden sie hier für den Einsatz in Getränken zugelassen. Das freut auch Mitgründerin und Influencerin Cathy Hummels.

Sie beschäftigt sich bereits seit Längerem mit dem Thema mentale Gesundheit und kennt Andre Klan über gemeinsame Freunde. "Als ich sie auf meine Idee angesprochen habe, hat sie sofort ihre Unterstützung zugesagt", so Klan. Von Beginn an sei sie bei der Entwicklung dabei gewesen. Seit wenigen Tagen gibt es "hye" nun bei einem großen Onlinehändler oder direkt über die Homepage des Start-ups.

Cathy Hummels ist Mitgründerin des Augsburger Getränkelabels "hye"

Damit das Getränk aus Augsburg ein Erfolg werden kann, haben Klan und Hummels weitere Investoren gesucht - und auch gefunden. Mit Denis und Daniel Gibisch steigen die beiden Gründer von Little Lunch als Geldgeber ein. Es ist nach dem Verkauf ihres Unternehmens an die Allos Hof-Manufaktur, die zur niederländischen Wessanen Gruppe gehört, ihr erstes Invest. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart.

Dass der Lebensmittelmarkt nicht einfach zu erobern ist, haben die beiden und ihr ehemaliger Finanzgeschäftsführer Klan bereits hautnah erlebt. Die Anfangszeiten von Little Lunch hätten gezeigt, dass es nicht genüge, sein Produkt in den Regalen lokaler Supermärkte zu platzieren, kann sich Klan noch gut erinnern. "Es braucht neben einem guten Produkt auch einen guten Mix aus bekannten Geldgebern und gutem Marketing", beschreibt er. Mit den Investoren Daniel und Denis Gibisch sowie dem Gesicht Cathy Hummels seien diese Kriterien erfüllt.

Marketing und Geldgeber für Erfolg mitentscheidend

Dass sich "hye" damit womöglich schneller am Markt positionieren kann wie andere Getränke "Made in Augsburg" ist damit nicht ausgeschlossen. Wie schwer es nämlich ist, ohne Anschubhilfe auszukommen, wissen die Gründer von Ocha Ocha. Zuletzt ist es ihnen nur durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne - also Schwarmfinanzierung via Internet - gelungen, das Aus des jungen Unternehmens abzuwenden. Bei 2KIQ versucht man mit dem Getränk Energieliebe seit mehr als drei Jahren den absoluten Durchbruch zu schaffen - obwohl sich das Getränk eigenen Angaben nach deutlich von anderen Angeboten abhebt, also keines unter vielen ist. Selbst die werbewirksame Aktion des Billigfliegers Eurowings, der Energieliebe für kurze Zeit ausgeschenkt hatte, lieferte zunächst nicht den gewünschten Durchbruch.

Christina Diethei ist Mitgründerin des Augsburger Start-ups 2KIQ, das das Getränk Energieliebe entwickelt hat. Foto: 2kiq

"Im Lebensmittelmarkt Fuß zu fassen, ist ein langer und intensiver Prozess, wenn man ohne Investor und damit selbst finanziert und autark startet", sagt Mitgründerin Christina Diethei. Das liege unter anderem an den Hunderten Start-ups, die jedes Jahr bundesweit im Lebensmittelbereich gegründet werden. Der Markt sei stellenweise übersättigt. Mittlerweile habe 2KIQ aber einen "verdammt guten Deal" gemacht und einen großen Investor überzeugt. Man sei daher mit der Entwicklung aktuell sehr zufrieden. Die Erfolgsfaktoren aus einem innovativen Produkt, einem starken Geldgeber und daraus resultierend einer großen Marketingkampagne könne man nun erfüllen.

Auch bei "hye" hat man ambitionierte Ziele: „Funktionelle Getränke sind eine sehr vielversprechende und wachsende Kategorie im Lebensmittelmarkt, in der wir uns einzigartig positionieren können“, ist Andre Klan überzeugt. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2022 soll daher die Marke von einer Million Euro Umsatz erreicht werden.