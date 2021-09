Augsburg

25.09.2021

Chance für Außengastronomie: Stadt will Bereich ums Rote Tor aufwerten

Plus Das Areal am Roten Tor in Augsburg wird neu gestaltet. Für den Platz an der Spitalgasse fordert die Stadt den Wirt des Murdock's auf, aktiv zu werden.

Von Stefan Krog

Die Stadt will den Innenhof am Roten Tor mit einem neuen Pflaster versehen. Der Belag soll dem neuen Granitbelag aus der Spitalgasse entsprechen. Aktuell sei der Durchgang durchs Tor, der im Zuge der Neugestaltung von Spital- und Bäckergasse ermöglicht wurde, nur schlecht begehbar, weil es Setzungen und Unebenheiten gibt. Die 450.000 Euro Kosten sollen über den Prinz-Fonds und über bereits bezahlte Sanierungsbeiträge von Grundeigentümern aus dem Ulrichsviertel finanziert werden.

