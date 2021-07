Chef des Geodatenamtes, Wilfried Matzke, hat Pläne für den Ruhestand

Plus Mit Geodaten half der scheidende Amtsleiter Wilfried Matzke, Verwaltungsprozesse in Augsburg zu verbessern. Ein Faible für Straßennamen bleibt ihm.

Im fünften Stock neben dem Augsburger Verwaltungsgebäude in der Welserpassage sitzt eine spezielle Art von Profilern: Die Fallanalytiker des Geodatenamtes. Unter Amtsleitung von Wilfried Matzke widmen sie sich einer Ermittlungsarbeit, die nichts mit Kriminalistik zu tun hat, aber ebenso akribisch vonstatten geht. Mit ihrem Standard-Instrument, dem Tachimeter, repräsentieren die Außendienstler das auch Geodäsie genannte höhere Vermessungswesen. Nach dem Studium bei der Bundeswehr begann Wilfried Matzke vor 27 Jahren, als Ingenieur bei dieser damals noch Stadtvermessungsamt genannten Sondereinheit zu arbeiten. Doch bald geht diese Ära zu Ende.