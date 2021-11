Christian Grünwald ist wieder unter den 100 besten Köchen Deutschlands

Plus Der Chef des Zwei-Sterne-Restaurants August hat zum zweiten Mal den „Oscar der Gastronomie“ bekommen. Wie die Jury die hohe Auszeichnung des Augsburgers begründet.

Wenn sich Christian Grünwald zwischen den zwei Michelin-Sternen und dieser Auszeichnung entscheiden müsste, würde ihm die Wahl schwerfallen. Aber das muss der Spitzenkoch, der sich eher als Künstler denn als Gastronom sieht, auch nicht. Im vergangenen Jahr schaffte es der Chef des Restaurants August erstmals auf die Liste der 100 besten Köche Deutschlands, und zwar auf Platz 52, in diesem Jahr ist es Platz 55. Grünwald ist einer von 15 Köchen in Bayern, der diese Hürde genommen hat – und der Einzige aus Augsburg.