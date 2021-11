Christkindlesmarkt in Augsburg: Der erste Händler baut wieder ab

Friedrich Müller-Ebert hätte mit seinem Glühweinstand auf dem Christkindlesmarkt kurzfristig umziehen müssen. Das ist dem 76-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen zu viel.

Es bleibt vorerst dabei: Am Montag, 22. November, soll der Augsburger Christkindlesmarkt beginnen. Die Vorbereitungen laufen weiter unabhängig von den politischen Diskussionen über die Weihnachtsmärkte. Dass der Christkindlesmarkt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr anders aussieht als in früheren Jahren, wird nun von Tag zu Tag deutlicher. Das komplette Areal am Rathausplatz wird eingezäunt, Es gibt nur wenige Ein- und Ausgänge. 120 Händlerinnen und Händler waren für den Christkindlesmarkt angemeldet. Jetzt sind es nur 119 Stände, die geöffnet haben. Am Donnerstag hat Friedrich Müller-Ebert seinen Glühweinstand abgebaut. Er tut dies aus persönlichen Gründen, wie er betont.

Friedrich Müller-Ebert ist ein Urgestein des Christkindlesmarktes. Im Alter von 21 Jahren habe er angefangen, erinnert er sich. 56 Jahre war mit von der Partie. Jetzt kommt für den 76-Jährigen kurzfristig das Aus. "Ich habe große gesundheitliche Probleme", sagt Müller-Ebert. Die Schmerzen hätten zuletzt zugenommen. Er hätte womöglich nicht bis zum Ende des Marktes durchhalten können. Der Christkindlesmarkt, sofern er stattfindet, dauert vom 22. November bis 24. Dezember.

Händler baut auf Christkindlesmarkt ab: Gesundheit nicht der einzige Grund

Es gibt allerdings neben der Gesundheit noch einen weiteren Aspekt, der zur Aufgabe geführt habe, sagt der Händler. Kurzfristig hätte er mit seinem Glühweinstand umziehen müssen. Er hätte mit einem anderen Stand tauschen müssen, der näher zur Steingasse liegt. Sein jetziger Stand ist an der Tramhaltestelle vor dem Rathaus. Der Umzug wäre nötig gewesen, weil die Stadt Augsburg jetzt das komplette Areal einzäune, erläutert Müller-Friedrich. "Der Stadt mache ich da keinen Vorwurf, aber ich hätte es zeitlich nicht mehr bis Montag geschafft." Zumal sein Sohn Harald Ebert ebenfalls einen Stand auf dem Markt betreibe und ihn deshalb beim Umzug nicht hätte unterstützen können.

Sein Abschied habe nichts damit zu tun, dass er an der Austragung des Christkindlesmarkts zweifle, betont der 76-Jährige: "Natürlich bin ich weiterhin dafür, dass der Markt stattfindet." Die Stadt Augsburg hält vorerst an der Austragung fest. Man werde aber die bundesweiten Entwicklungen abwarten, sagte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle zuletzt.

