Christoph Berz ist tot: Seine Ideen werden Augsburg fehlen

Der Unternehmer war ein Macher, der sich auf vielen Feldern engagierte. Die Kunst lag ihm besonders am Herzen. Er starb im Alter von 93 Jahren.

Wenn es um seine Vaterstadt Augsburg ging, war Dr. Christoph Berz ein Mann der klaren Worte. Er sprach aus, was ihm nicht gefiel und wo er Verbesserungsbedarf sah. Da gab es in den Jahrzehnten seines Schaffens viele Baustellen. Die Innenstadt gehörte unter anderem dazu. Berz war aber auch ein Mensch, der anpackte. Er war kein Meckerer, sondern ein Macher. Dinge anschieben, das war sein Credo.

Christoph Berz führte das Familienunternehmen Siller & Laar

Dies galt für das eigene Familienunternehmen, die Firma Siller & Laar, aber auch bei seinen vielen ehrenamtlichen Aktivitäten. Engagiert war er im Präsidium der Industrie- und Handelskammer und im Einzelhandelsverband. Ein besonderes Augenmerk richtete der Unternehmer auf die Kunst. Die Entwicklung des Kunstvereins ist eng mit seinem Namen verbunden. Bis zuletzt hatte Berz Ideen, wo der Hebel anzusetzen ist. Er stieß das Projekt "Groundfloor Playground" an, das junge Kunstschaffende unterstützen soll. Wie das Projekt bei den Augsburgern ankommt, wird Christoph Berz nun aber nicht mehr erleben. Er starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren.

Christoph Berz machte sich für den Citymanager in Augsburg stark

Wer über Christoph Berz spricht, denkt an einen Mann, dessen Handschrift in Augsburg überall zu sehen ist. Dass vor vielen Jahren ein Citymanager eingeführt wurde, lag an Berz. Der damalige Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Augsburg ließ bei diesem Thema nicht locker. Das beliebte Engelesspiel ist ebenfalls auf das Engagement von Berz zurückzuführen.

Christoph Berz war ein Mensch, so beschreiben ihn alle Weggefährten, der mit offenen Augen durch die Stadt ging. Weil das Unternehmen Siller & Laar in der Innenstadt liegt, war der Firmenchef oft zu Fuß unterwegs. Er nahm sich immer die Zeit für persönliche Gespräche, denn eine der Stärken von ihm war auch das Zuhören. Wegsehen wollte Berz aber nicht, als es vor Jahren um den schlechten Zustand des Pflasters in der Fußgängerzone ging. Er sprach von "einer endlosen Story", die aber dann doch ein glückliches Ende fand. Als "treibende Kraft" wurde Berz bezeichnet, als die neuen Pflastersteine endlich verlegt waren.

Dr. Christoph Berz war ein großer Kunstmäzen. Foto: Fred Schöllhorn (Archiv)

Christoph Berz als Kunstfreund zu bezeichnen, wäre untertrieben. Er war viel mehr. Berz war ein Förderer der Kunst, ein Mäzen und eben auch wieder mal ein Anschieber. Dass der Kunstverein im Holbeinhaus sitzt, lag an ihm. Offen sein für Neues, auch dies galt ein Leben lang für ihn. Zeitgenössische Kunst nach Augsburg zu holen, war für ihn ein steter Antrieb. "Ich habe jeden Tag mehr Ideen, als ich umsetzen kann", hat Berz anlässlich eines runden Geburtstags geäußert. Seine Ideen werden Augsburg fehlen.