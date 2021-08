Commerzbank Augsburg ist mit der Halbjahresbilanz zufrieden

Die Commerzbank steht vor einem Neustart und schließt hierfür unter anderem eine Filiale in Augsburg. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

Die aktuell veröffentlichte Halbjahresbilanz der Commerzbank liest sich nicht gut: Ende Juni verbuchte das Geldinstitut 394 Millionen Euro Verlust. Grund dafür seien jedoch unter anderem Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen, um den Konzernumbau voranzutreiben. Schon seit Längerem kämpft das Bankhaus mit dem Umbruch im Bankenwesen und will mit der Neustrukturierung gegensteuern. Unter anderem werden 340 der 790 Filialen geschlossen. Im Niederlassungsbereich der Commerzbank Augsburg sollen bis Ende 2022 acht Geschäftsstellen geschlossen werden, darunter - wie bereits berichtet - jene in Augsburg-Göggingen. Die Hauptstelle in der Augsburger Holbeinstraße bleibt bestehen.

Zuwachs an Baufinanzierungen um 27 Prozent

Augsburgs Niederlassungsleiter Stefan Rossmayer sieht in der Halbjahresbilanz für seinen Zuständigkeitsbereich aber auch positive Effekte für Bankhaus und Kunden: "Insbesondere bei Baufinanzierungen haben wir einen deutlichen Zuwachs gesehen“, so Rossmayer. Im Zuge der Corona-Krise habe der Wunsch nach einer eigenen Immobilie weiter zugenommen. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten des Jahres neue Baufinanzierungen in Höhe von 145 Millionen Euro in der Region vergeben worden - ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein zweiter Trend laut Rossmayer: Viele Kunden hätten sich während des Lockdowns intensiver mit ihren Geldanlagen auseinandergesetzt und verstärkt in Wertpapiere investiert. Das Depotvolumen in Augsburg wuchs gegenüber 2020 um 12 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Ihre Wertpapiergeschäfte wickeln Kunden dabei zunehmend digital ab. So wurden bereits 75 Prozent aller An- und Verkäufe in Augsburg online bzw. mobil durchgeführt. Die Zahl der Kunden, die Bankgeschäfte über ihr Smartphone tätigen, wuchs in der Region um 29 Prozent. Die Digitalisierung werde demnach angenommen.

Insgesamt betreut die Commerzbank in der Niederlassung Augsburg 87.000 Privat- und Unternehmerkunden sowie 635 Firmenkunden mit einem Jahresumsatz ab 15 Millionen. Euro Umsatz.