Corona-Auflagen: Die Organisatoren der Americana haben ein Problem

Plus Wegen Corona-Auflagen muss die Zahl der Sitzplätze bei den Wettbewerben begrenzt werden. Werden Tickets jetzt storniert? Die Reitsportveranstaltung findet im September statt.

Der Ausrichtung der Americana steht nichts im Weg. Die Westernreitsportmesse geht von Mittwoch, 8. September, bis Sonntag, 12. September, im Augsburger Messezentrum über die Bühne. Die Corona-Auflagen machen die Organisation allerdings schwer. Vor allem ein Punkt beschäftigt die Veranstalter weiterhin: Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden bei den sportlichen Wettkämpfen zugelassen? Da die Wettbewerbe in der Halle stattfinden, muss es Beschränkungen geben. Das wird wohl auch dazu führen, dass es Stornierungen von bereits erworbenen Karten gibt.