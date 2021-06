Augsburg

vor 16 Min.

Corona: Augsburger Studenten fordern schnelle Impfung an der Uni

Plus Nach drei Corona-Semestern wollen die Studenten wieder an den Campus. Sie fordern ein Modellprojekt in Augsburg für die Impfung von Studenten. Hat ihr Vorstoß Chancen?

Von Leonhard Pitz

Psychische Probleme, finanzielle Sorgen und kaum soziale Kontakte - auch Studenten waren und sind von der Corona-Pandemie betroffen. Doch geimpft wurden bisher andere Gruppen. Augsburger Studentenvertreter schlagen deshalb einen Modellversuch an der Uni vor, um möglichst bald möglichst viele Studenten gegen Corona zu impfen. So fallen die Reaktionen aus.

