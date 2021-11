Corona-Kontrolle im Nachtleben: Polizei und Stadt ahnden Verstöße

Mit gefälschten Impfpass, gefährdet man die anderen und das weiß man, aber noch Kriminalität zu Unterstützen, obwohl eine Impfung kostenlos ist und man die weiter Verbreitung des Corona bewusst in Kauf nimmt, ist für mich eine miese Nummer zu mal die Ungeimpften zur Zeit die Intensivbetten in Anspruch nehmen und andere Menschen zum Beispiel das Personal der Krankenhäuser an Ihr Limit bringen und überhaut keine Freiheit mehr in Anspruch nehmen können, Was für eine Minderwertige Nummer, so eine Egoistische Einstellung hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, aber das zeigt mir die Verantwortungslosigkeit einiger Menschen und dehnen muss noch Hilfe geleistet werden, wenn sie an Corona erkrankt sind!! nur noch ein Trauriger Zustand!!

