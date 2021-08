Augsburg

vor 35 Min.

Corona-Krise: Öffnung von Kneipen und Bars hilft längst nicht jedem

Ab Herbst soll es in der Kantine in Augsburg wieder Musik geben.

Plus Kneipen und Bars dürfen wieder öffnen. Allerdings unter Auflagen, die wohl nicht jeder erfüllen kann oder will. Klubs uns Diskotheken bleiben weiter dicht. Trotzdem planen manche den Neustart.

Von Andrea Wenzel

Seit Ende Juli können auch in Augsburg Kneipen und Bars wieder öffnen. Die Gäste müssen dabei an Tischen sitzend bedient werden, laute Musik ist tabu. Per Kabinettsbeschluss hatte Ministerpräsident Markus Söder die Schließung dieser Gastrobetriebe zuvor mit sofortiger Wirkung aufgehoben und damit auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof reagiert. Bars und Kneipen sind damit Speiselokalen gleichgestellt, es gelten die selben Regeln.

