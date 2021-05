Augsburg

25.05.2021

Corona-Lockerungen: Messe in Augsburg hofft auf schnellen Neustart

Plus Spätestens ab September sollen wieder Messen in Augsburg erlaubt sein. Gerade rechtzeitig für eine Veranstaltung. Aber man ist auf weitere Einschränkungen vorbereitet.

Von Andrea Wenzel

Messesprecher Oliver Griesz ist am Mittwoch trotz anhaltender Corona-Pandemie, die das Messewesen hart getroffen hat, gut gelaunt. Denn nach rund eineinhalb Jahren ohne reale Veranstaltungen und Einnahmen gibt es Licht am Ende des Tunnels. Am Dienstag wurden für Bayern weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, die auch Messen in ihrer ursprünglichen Form wieder zulassen. Spätestens ab dem 1. September sollen diese wieder möglich sein - eine anhaltende günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens vorausgesetzt.

Themen folgen