Augsburg

07:00 Uhr

Corona-Pandemie: 35 Mitarbeiter der Hessing Klinik in Kurzarbeit

In der Hessing Klinik für Geriatrische Rehabilitation ist ein Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil derzeit weniger Patienten kommen.

Plus 35 Mitarbeiter der Augsburger Hessing Klinik in sind aufgrund der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt worden. Ein Sprecher erklärt, warum der Schritt notwendig sei.

Von Eva Maria Knab

Seit der Corona-Pandemie kommen weniger Patienten in die Geriatrische Rehabilitation von Hessing. Deshalb wurden 35 Mitarbeiter in diesem Bereich in Kurzarbeit geschickt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen