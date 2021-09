Augsburg

06:30 Uhr

Corona-Regeln in Augsburg: Was passiert jetzt mit Christkindlesmarkt und Dult?

So sah es im Vorjahr in der Vorweihnachtszeit auf dem Augsburger Rathausplatz aus. Der Christkindlesmarkt wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Lediglich der Weihnachtsbaum stand verloren auf dem Platz.

Plus Die geänderten Corona-Regeln nehmen Einfluss auf beide Augsburger Großveranstaltungen. Die Händler drängen auf eine schnelle Entscheidung. Die Stadt zögert vorerst.

Von Michael Hörmann

Die beiden Veranstaltungen in Augsburg sind beliebt und sorgen für viel Zuspruch. Zur Dult kommen regelmäßig zehntausende Besucherinnen und Besucher, der Christkindlesmarkt übertrifft nach Schätzungen sogar die Marke von einer Million Gäste. Im Vorjahr fand die Herbstdult unter coronabedingten Auflagen statt, der Christkindlesmarkt wurde wegen der Pandemie dagegen abgesagt. Und dieses Jahr? Für beide Großveranstaltungen stehen die Termine fest. In welcher Form Dult und Christkindlesmarkt über die Bühne gehen, ist jedoch offen. Einfluss darauf nehmen die geänderten Corona-Regeln in Bayern. Die Stadt Augsburg prüft, wie sie für die beiden Veranstaltungen umgesetzt werden könnten. Die Zeit drängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen