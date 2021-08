Corona-Regeln und Tests: Stadt Augsburg fordert schnell Klarheit vom Freistaat

Plus Oberbürgermeisterin Weber (CSU) will vor dem Beginn des neuen Schul- und Kitajahrs deutliche Ansagen aus München zu Corona. Unter anderem geht es um PCR-Pooltests.

Um im Fall von weiter steigenden Inzidenzwerten zügig reagieren zu können und genug Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt zu haben, hat die Stadt jetzt eine Personalreserve aufgebaut. Die städtischen Beschäftigten sollen nach einem Stufensystem (Inzidenz 50 bzw. 80) ins Gesundheitsamt abgeordnet werden. Zusätzlich sucht die Stadt aktuell 25 befristete Beschäftigte von extern, die im Gesundheitsamt aushelfen können. Das soll verhindern, dass andere Ämter durch Personalverschiebungen lahmgelegt werden. Auch Freiwillige und ehemalige Mitarbeitende der Stadt werden angeworben.