Augsburg

19:00 Uhr

Corona: So ist die Stadt Augsburg für die Kontaktnachverfolgung aufgestellt

Plus Bei den Stadtteilbüchereien in Augsburg gibt es Signale für eine teilweise Öffnung. Gleichzeitig warnt die Stadt, dass der Personalbedarf aufgrund der Inzidenz wieder steigen könnte.

Von Stefan Krog

In der Diskussion über die vorübergehende Schließung von Stadtteilbüchereien wegen Personalabordnungen ans Gesundheitsamt hat die Stadt nun ab November ein Ende der Einschränkungen in Kriegshaber angekündigt. "Wir schauen, dass wir auch Lechhausen wieder öffnen können", so Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Dies sei aber vom weiteren Pandemieverlauf abhängig. In der Zentrale werden die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag um eine Stunde nach hinten verlegt, sodass von 12 bis 18 Uhr offen ist (samstags bleibt es bei 11 bis 15 Uhr). "Wir hoffen, dass die neuen Öffnungszeiten günstiger sind für Berufstätige oder Schulkinder, die zum Beispiel Ganztagsklassen und Horte besuchen", so Wild. Für eine Öffnung in Göggingen gibt es weiterhin keine Perspektive.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen