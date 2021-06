Augsburg

Corona-Testkits für zu Hause: Eltern können Kita-Kinder daheim testen

Plus Die freiwilligen Corona-Tests für Kita-Kinder haben bei Eltern in Augsburg für Unmut gesorgt. Nun kommt ein neues Angebot für Tests, die man zu Hause machen kann.

Die Inzidenzwerte in Augsburg sinken, am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut erstmals seit Langem einen Wert unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bleibt dieser Wert stabil, treten in einigen Tagen weitere Lockerungen in Kraft. Dann dürften sich wieder Personen aus bis zu drei Haushalten treffen, mehr als zehn Personen dürfen es allerdings auch dann nicht werden.

