Augsburg

06:05 Uhr

Corona-Testpflicht: Stadt Augsburg will mehr Sicherheit für Kita-Kinder

Plus In Augsburg müssen sich Kita-Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, nun zweimal wöchentlich testen lassen. Damit geht die Stadt weiter als der Freistaat.

Von Miriam Zissler

Der Schutz von Kita-Kindern wird zum Beginn des neuen Kindergartenjahres heiß diskutiert. Der Freistaat lehnt die Einführung von PCR-Pooltests ab. Was bleibt, ist ein Gutschein-System, mit dem Eltern in Apotheken zweimal pro Woche kostenfrei Selbsttests für ihre Kinder bekommen können. Augsburg ist das nicht genug. Die Stadt ordnet deshalb in einer Allgemeinverfügung eine Testpflicht für das Kita-Personal an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen