Corona belastet Augsburger Retter stark: "Ein nicht endender Katastrophenfall"

In Augsburg ist unter anderem die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - hier mit Lorenz Walther (vorn) und Armin Voß - regelmäßig bei Transportfahrten im Einsatz.

Plus Covid-Patienten müssen zwischen Kliniken verlegt werden, die Fahrten sind für Rettungsdienste aufwendiger. Ohne Ehrenamtliche würde es in Augsburg nicht gehen - doch die geraten zunehmend an ihre Grenzen.

Von Stefan Krog

Den Augsburger Hilfsorganisationen macht die Corona-Pandemie zunehmend personell zu schaffen, auch Ehrenamtliche sind im Dauereinsatz. In den Hochphasen der Infektionswellen habe man täglich bis zu fünf zusätzliche Fahrzeuge mit ehrenamtlichen Helfern ins Einsatzgeschehen gebracht, um den regulären Krankentransportdienst in der Region zu verstärken, sagt Michael Gebler, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen und Geschäftsführer des Roten Kreuzes Augsburg. Andernfalls wäre das Aufkommen nicht mehr zu schaffen gewesen. Und es ist noch nicht zu Ende.

