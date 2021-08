Corona in Augsburg: Warum manchen die Testpflicht Sorgen macht

Plus Wirtinnen und Wirte befürchten Mehraufwand, wenn sie Tests und Impfnachweise kontrollieren müssen. An der Uniklinik werden derzeit nur wenige Corona-Patienten behandelt.

Angesichts steigender Corona-Zahlen wächst die Sorge vor einer vierten Welle in Augsburg. Auch wenn sie aufgrund des Impffortschritts nach Meinung der Experten nicht so schwerwiegende Folgen haben dürfte wie die vorherigen, befürchten die Menschen neue Einschränkungen. Am Dienstag berieten die Länderchefs zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den weiteren Kurs in der Pandemie, seit Dienstagnachmittag steht fest: Übersteigt die Inzidenz einen Wert von 35, gilt künftig eine Testpflicht in Innenräumen, von der lediglich Genesene und Geimpfte ausgenommen sind. Auf Gastronomen, Friseure, Fitnessstudios und Kinobetreiber kommt damit mehr Aufwand zu.