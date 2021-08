Augsburg

18:30 Uhr

Corona macht's schlimmer: In Augsburger Lokalen wird das Personal knapp

Wirt Franc Kolman sucht für sein Gasthaus zum Spickel Personal in der Küche und im Service.

Plus Bereits vor Corona war in vielen Augsburger Lokalen das Personal knapp. Die Pandemie hat das Problem noch verstärkt. Das bekommen jetzt auch die Gäste zu spüren.

Von Andrea Baumann

Wer Lust auf einen Restaurant- oder Biergartenbesuch hat, sollte tunlichst zuvor anrufen oder die Webseite des Lokals studieren. Andernfalls könnte der Gast vor verschlossener Tür stehen. Franc Kolman beispielsweise, der Wirt des Gasthaus zum Spickel, hat die coronabedingten Öffnungszeiten des To-go-Betriebs in der Biergarten-Hochsaison beibehalten. Die Lust auf mehr Freizeit steckt aber nicht hinter der Vier-Tage-Woche von Donnerstag bis Sonntag. "Das hat personelle Gründe. Ich will meine Mitarbeiter nicht überbelasten und verhindern, dass sie abspringen", sagt Kolman. Denn der Personalmangel wird in der Augsburger Gastronomie immer schlimmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen