Augsburg

07:15 Uhr

Corona und keine Party-Location: Wo junge Leute künftig feiern sollen

Die Maximilianstraße ist ein beliebter Treffpunkt für junge Leute in Augsburg. Weil Discotheken und Bars geschlossen haben, will die Stadt jetzt zusätzliche Angebote für die jungen Leute schaffen.

Plus Viele junge Menschen in Augsburg haben wegen der Corona-Auflagen derzeit keine Möglichkeit zum Ausgehen. Der Stadtrat will das Problem nun mit besonderen Angeboten angehen.

Von Michael Hörmann

Discotheken und Clubs haben seit Langem wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Für junge Leute, die derzeit in Augsburg abends und nachts feiern wollen, bleiben daher kaum Alternativen. Wenn sie sich auf der Straße treffen, kann es schnell Ärger mit den Anwohnern geben. Wo aber sollen die jungen Menschen dann hin? Die Stadträte erkennen das Problem und wollen jetzt Abhilfe schaffen.

