Dachziegel drohen herunterzufallen: Schaezlerpalais soll saniert werden

Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmeter erstreckt sich das Dach des Schaezlerpalais in der Augsburger Maximilianstraße. Schon länger ist klar, dass es an vielen Stellen marode ist. Inzwischen hat sich der Zustand aber dermaßen verschlechtert, dass eine Gefährdung von Passantinnen und Passanten durch herabfallende Dachziegel nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Der Kulturausschuss hat nun grünes Licht für eine umfassende Dachsanierung gegeben. Es geht um einen Millionenbetrag.

Dachziegel könnten vom Augsburger Schaezlerpalais herunterfallen

Verschiedene Dach-Bereiche des Schaezlerpalais sind in den vergangenen Jahren bereits erneuert und repariert worden – im vergangenen Jahr etwa wegen Wetterereignissen, 2012 und 2013 fanden Arbeiten an der Traufe statt, zuvor auch während der Gesamtsanierung. Begutachtungen kamen zuletzt aber zum Ergebnis, dass die Dachkonstruktion erhebliche Mängel aufweist. Dabei geht es insbesondere um Beschädigungen der Lattung, also des Holzgerüsts, auf dem die Dachdeckung mit den Dachziegeln befestigt ist. Den Gutachten zufolge weist es ebenso wie einige Balken Pilzbefall auf, verschiedene Latten sind zudem gebrochen. Ein Drohnenflug ergab, dass an mehreren Stellen Dachziegel fehlen, weil die darunterliegende Holzkonstruktion sie nicht mehr halten konnte. Schon im November vergangenen Jahres veranlasste das Hochbauamt eine Notverstärkung gebrochener oder stark durchgebogener Latten. So sollte die Winterzeit, in der keine Dacharbeiten möglich sind, überbrückt werden.

Momentan ist das Dach laut Kulturreferat dicht, nach Einschätzung des Hochbauamts kann aber trotz befestigter Schneefanggitter eine Gefährdung vorbeilaufender Passanten "nicht ausgeschlossen werden". Das Hochbauamt empfahl deshalb eine Dachsanierung in drei Schritten, in drei aufeinanderfolgenden Jahren, gestaffelt nach den Abschnitten Querbau-Maximilianstraße, Mittelbau und Rückgebäude mit Rokokosaal. Die Kosten dafür lägen Schätzungen zufolge bei rund 4,4 Millionen Euro. Fix ist die Sanierung damit noch nicht, die entsprechenden Mittel sollen nach dem einstimmigen Grundsatzbeschluss des Kulturausschusses aber im Doppelhaushalt 2025/2026 eingeplant werden. Kommt es dazu, könnten Planungen und Ausführung der Arbeiten ab Mai 2025 starten. Das Schaezlerpalais-Gebäude ist gut 250 Jahre alt und gehört zu den städtischen Kunstsammlungen und Museen.