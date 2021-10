Augsburg

26.10.2021

Das Augsburger Winterland startet wieder - aber mit einer Attraktion weniger

Das Augsburger Winterland startet in diesem Jahr am Donnerstag, 18. November.

Plus In dieser Woche beginnt vor der City-Galerie der Aufbau. Mit einem Wunsch konnte sich Winterland-Veranstalter Helmut Wiedemann bei der Stadt Augsburg nicht durchsetzen.

Von Michael Hörmann

Der Augsburger Christkindlesmarkt soll nach der coronabedingten Absage im Vorjahr in diesem Jahr wieder stattfinden. Auftakt ist am Montag, 22. November. Bereits einige Tage zuvor ist der Start eines anderen vorweihnachtlichen Events geplant, das allerdings deutlich kleiner ausfällt. Das Augsburger Winterland geht in seine elfte Auflage. Die Stadt Augsburg hat die Veranstaltung vor der City-Galerie genehmigt. Am Donnerstag, 18. November, geht's los. Veranstalter Helmut Wiedemann freut sich, dass der Austragung nichts im Wege steht. Mit einem Wunsch konnte sich Wiedemann allerdings bei der Stadt nicht durchsetzen.

