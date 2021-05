Augsburg

06:30 Uhr

Das Haus der Hauswirtschaft in Augsburg ist bald Vergangenheit

Das Haus der Hauswirtschaft am Zeugplatz.

Plus Das DHB-Netzwerk Haushalt muss seinen angestammten Sitz am Augsburger Zeugplatz verlassen. Die Immobilie wurde verkauft, die Suche nach neuen Räumen ist schwierig.

Von Silvia Kämpf

Die Mitarbeiterinnen sitzen auf gepackten Kisten. Fast sechs Jahrzehnte hatte das DHB-Netzwerk Haushalt, landläufig auch als Hausfrauenbund bekannt, seine Büros und Kursräume am Zeugplatz 3. Ende September ist dort Schluss. Der Grund ist ein Eigentümerwechsel der Immobilie in der Innenstadt. Viel hat sich in den Stockwerken des als "Haus der Hauswirtschaft" eingeführten Gebäudes angesammelt. Vier Monate sind kaum genug Zeit, um alles einzupacken.

Themen folgen